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Каменский литейный завод наказали за передозировку 17 января в 14:46

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Грязных стоков.

Каменск-Уральский литейный завод (КУЛЗ) пополнил обширный список отравителей реки Исеть.

КУЛЗ имеет разрешение на сброс промышленных и поверхностных сточных вод в Исеть на 433 километре от устья. Однако по содержанию загрязняющих веществ в стоках превысил нормативы. Это подтверждается количественным химанализом и сведениями об использовании воды, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Согласно документам, за 2015 год в реку сброшено 223,56 тысячи кубометров вод без очистки, 4 тысячи кубометров были очищены недостаточно.

Прокурор Каменска-Уральского внес гендиректору ОАО "КУЛЗ" представление с требованием устранить нарушения. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальник отдела по охране труда, окружающей среды и промбезопасности оштрафован на 3 тысячи рублей. Решение в законную силу не вступило.

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