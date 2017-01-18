Грязных стоков.

Каменск-Уральский литейный завод (КУЛЗ) пополнил обширный список отравителей реки Исеть.

КУЛЗ имеет разрешение на сброс промышленных и поверхностных сточных вод в Исеть на 433 километре от устья. Однако по содержанию загрязняющих веществ в стоках превысил нормативы. Это подтверждается количественным химанализом и сведениями об использовании воды, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Согласно документам, за 2015 год в реку сброшено 223,56 тысячи кубометров вод без очистки, 4 тысячи кубометров были очищены недостаточно.

Прокурор Каменска-Уральского внес гендиректору ОАО "КУЛЗ" представление с требованием устранить нарушения. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальник отдела по охране труда, окружающей среды и промбезопасности оштрафован на 3 тысячи рублей. Решение в законную силу не вступило.