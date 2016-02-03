Тюменцам навязывают электросчетчики17 января в 13:36
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По завышенным ценам.
В Тюмени участились случаи обращения клиентов в Энергосбытовую компанию "Восток" с жалобами на действия лиц, представляющихся сотрудниками коммерческой организации ООО "Энергоконтроль" (и других подобных организаций). Неизвестные сообщают, что у них заключен договор с АО "ЭК "Восток" и, ссылаясь на законодательство и правила установки приборов учета, уговаривают граждан заменить счетчик. При этом стоимость услуг в подобных компаниях завышена и не соответствует рыночной.
Вышеуказанные организации размещают свои объявления в подъездах, раскидывают в почтовые ящики, но чаще всего ходят по квартирам и различными уговорами, а порой и угрозами навязывают свои услуги. Часто, ради получения выгоды, они требуют замены приборов учета, срок использования которых еще не закончился. Это является нарушением действующего законодательства Российской Федерации.
В Энергосбытовой компании "Восток" отмечают, что страдают из-за действий таких организаций, прежде всего, сами потребители, как правило, пенсионного возраста, так как в случае замены прибора учета без снятия контрольных показаний сотрудниками АО "ЭК "Восток" будет составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии. А эта сумма может составлять от 20 тысяч рублей и выше.
Несмотря на то, что ответственность за корректность работы прибора учета по законодательству лежит на самом клиенте, энергосбытовая компания идет навстречу своим потребителям и уведомляет их о необходимости замены счетчика. Информацию об этом можно найти в Личном кабинете на сайте https://tyumen.vostok-electra.ru/ и в квитанции АО "ЭК "Восток" или ОАО "ТРИЦ".
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Тюменьэнергосбыта" - филиала АО "ЭК "Восток", менять счетчик нужно в трех случаях. В частности, когда класс точности измерительного прибора ниже 2,0 и истек срок его эксплуатации, когда просрочен срок государственной поверки (указано в паспорте электросчетчика), или когда отсутствует пломба или сам электросчетчик неисправен.
Перед тем, как снять прибор учета, его нужно "распломбировать" и снять контрольные показания. Это могут сделать только специалисты АО "ЭК "Восток". Заявку можно оформить в Центре обслуживания клиентов по адресу улица Герцена, 70 или отправить ее по электронной почте. Алгоритм отправки заявки и адреса электронной почты указаны на сайте https://tyumen.vostok-electra.ru/, в разделе "Физическим лицам"/ "Установка приборов учета".
Обратиться за установкой, заменой электросчетчика потребители могут в любую специализированную организацию, а также в свою управляющую компанию или ТСЖ. После установки нового прибора его необходимо ввести в эксплуатацию, пригласив специалиста АО "ЭК "Восток". Для этого также оформляется заявка, как указано выше.
Если же к вам пришли и предлагают заменить прибор учета "здесь и сейчас", то за информацией можно обратиться в справочную службу АО "ЭК "Восток" по телефону 88002506006 (работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00).
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