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8-летнему южноуральцу вытащили пулю из глаза17 января в 14:41

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В него выстрелил старший брат.

Врачи Челябинской клинической больницы №3 достали пулю из глазного яблока 8-летнего мальчика. Об этом "Уралинформбюро" рассказала пресс-секретарь ГКБ Юлия Мальцева.

В областной центр ребенка перевели накануне из клиники Копейска. Состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое, жизни ребенка ничего не угрожает, но зрение - под вопросом. Пациент находится в отделении офтальмологии.

Ребенок получил травму 14 января 2017 года - в него выстрелил 11-летний брат, игравший с пневматическим пистолетом.

Ранее по теме:
11-летний копейчанин выстрелил младшему брату в глаз

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