Ими займутся областные власти.

Южноуральские прокуроры нашли 3 опасных скотомогильника - в Межевом и Бакальском городских поселениях, а также в Айлинском сельском поселении.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, территории данных захоронений не огорожены забором, на крышках биотермических ям нет запирающих устройств.

Прокуроры через суд обязали областное правительство оформить скотомогильники в госсобственность и привести их в порядок.