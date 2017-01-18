Устойчивой ко всем антибиотикам.

В США зафиксирована первая смерть человека от устойчивого почти ко всем антибиотикам микроба. 70-летняя жительница Невады скончалась еще в сентябре 2016 года.

Во время летней поездки в Индию женщина сломала правую ногу. В местной больнице ей занесли инфекцию - началось сильнейшее воспаление. В середине августа пожилая американка попала в реанимацию с синдром системного воспаления и через несколько недель умерла от сепсиса, пишет журнал CDC.

Врачи были не в силах справиться с воспалением. Как оказалось, пациентка была носителем нового штамма палочки Фридлендера (клебсиелла пневмонии), устойчивого ко всем 26 видам антибиотиков, применяемых в США, то есть лечить ее попросту было нечем, передает "Уралинформбюро".

Ранее исследователи обнаружили, что микробы не просто вырабатывают иммунитет к антибиотикам, а обмениваются генами по созданию "противоядия" к ним. Например, в сточных водах в Нью-Дели, столицы Индии, найдены бактерии, которые коллективно выработали защиту от карбапенемов, "антибиотиков последней надежды".

Причиной появления устойчивых к препаратам микроорганизмов ученые называют увлечение населения планеты самолечением антибиотиками.

Стоит отметить, что в число супербактерий входит и очень распространенный золотистый стафилококк.