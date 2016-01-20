Россия сдала 14 позиций в гонке инноваций17 января в 15:25
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Подвели санкции и нефть.
Россия за год потеряла 14 позиций в рейтинге стран с инновационной экономикой, составленном Bloomberg, и заняла 26 место, передают федеральные СМИ. Эксперты объясняют столь стремительное падение санкциями в отношении Москвы и падением цен на нефть.
Первую строчку, как и в прошлом году, занимает Южная Корея. Там по-прежнему много тратят на научные исследования и разработки и сохраняют высокий уровень образования.
На втором месте разместилась Швеция, на третьем – Германия. Соединенные Штаты потеряли за год одну позицию, заняв 9 место, передает "Уралинформбюро".
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