Подвели санкции и нефть.

Россия за год потеряла 14 позиций в рейтинге стран с инновационной экономикой, составленном Bloomberg, и заняла 26 место, передают федеральные СМИ. Эксперты объясняют столь стремительное падение санкциями в отношении Москвы и падением цен на нефть.

Первую строчку, как и в прошлом году, занимает Южная Корея. Там по-прежнему много тратят на научные исследования и разработки и сохраняют высокий уровень образования.

На втором месте разместилась Швеция, на третьем – Германия. Соединенные Штаты потеряли за год одну позицию, заняв 9 место, передает "Уралинформбюро".