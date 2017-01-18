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ФАС усомнилась в элитности екатеринбургского "Тихвина"17 января в 15:18

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И нашла нарушения в рекламе.

Реклама клубного дома "Тихвинъ" в Екатеринбурге признана ненадлежащей. Объявление было размещено в журнале "Стольник".

Основанием для возбуждения дело послужило заявление физического лица. В рекламе о продаже квартир говорилось, что "Тихвинъ" является единственным домом класса Luxury Lifestyle. Утверждение было подкреплено эмблемой международного конкурса Luxury Lifestyle Awards Winner 2013.

Изучив материалы, свердловское УФАС пришло к выводу, что без указания критерия сравнения сведения о преимуществе "Тихвина" не соответствуют действительности.

Ответственность за нарушение п.1 ч.3 ст.5 ФЗ "О рекламе" рекламодатель - ООО "УКН" - не понесет. "Предписание решили не выдавать, так как реклама сейчас не распространяется", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского УФАС.

"Тихвинъ" является флагманским проектом "Форум-групп" Олега Черепанова. Цены на квартиры в клубном доме даже в аренду можно смело назвать заоблачными. В определенной части - это плата за иллюзию быть в кругу известных бизнесменов и политиков, живущих в "Тихвине". Там, в частности, находится квартира бывшего главы Мингосимущества Свердловской области Алексея Пьянкова - ныне фигуранта уголовного дела.

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