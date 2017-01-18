ФАС усомнилась в элитности екатеринбургского "Тихвина"17 января в 15:18
- Текст
И нашла нарушения в рекламе.
Реклама клубного дома "Тихвинъ" в Екатеринбурге признана ненадлежащей. Объявление было размещено в журнале "Стольник".
Основанием для возбуждения дело послужило заявление физического лица. В рекламе о продаже квартир говорилось, что "Тихвинъ" является единственным домом класса Luxury Lifestyle. Утверждение было подкреплено эмблемой международного конкурса Luxury Lifestyle Awards Winner 2013.
Изучив материалы, свердловское УФАС пришло к выводу, что без указания критерия сравнения сведения о преимуществе "Тихвина" не соответствуют действительности.
Ответственность за нарушение п.1 ч.3 ст.5 ФЗ "О рекламе" рекламодатель - ООО "УКН" - не понесет. "Предписание решили не выдавать, так как реклама сейчас не распространяется", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского УФАС.
"Тихвинъ" является флагманским проектом "Форум-групп" Олега Черепанова. Цены на квартиры в клубном доме даже в аренду можно смело назвать заоблачными. В определенной части - это плата за иллюзию быть в кругу известных бизнесменов и политиков, живущих в "Тихвине". Там, в частности, находится квартира бывшего главы Мингосимущества Свердловской области Алексея Пьянкова - ныне фигуранта уголовного дела.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
17 января в 20:23
Украинских пограничников готовят к наступлению на Крым
Через Донбасс.17 января в 20:00
Пермский депутат пойдет под суд за растрату
Бюджетные деньги пропадали в течение двух лет.17 января в 19:28
Компанию Новикова признали банкротом
За долг в 12 миллионов.17 января в 18:59
Суицид курганца в полиции обернулся уголовным делом
У него были повреждены внутренние органы.17 января в 18:49
На ММК найдены трое погибших от угарного газа
Их личности устанавливаются.17 января в 18:46
"Уралбройлеру" снова грозит банкротство
У предприятия долг в 380 тысяч рублей.17 января в 18:45
Мотоцикл "Урал" укомплектовали водкой и консервами
В честь юбилея.17 января в 18:36
Южный и Средний Урал возглавили антилидеров экологического рейтинга
Дело швах.17 января в 18:33
Полиция поймала находившихся в федеральном розыске тюменцев
Они арестованы.17 января в 18:30
СКР разбирается в истории с протащившим инспектора екатеринбуржцем
Он арестован на 12 суток.17 января в 18:26
Гаффнер попросил у суда денег на жизнь
И содержание детей.17 января в 18:23
В Екатеринбурге на Блюхера полыхал автосервис
Пострадавших нет.17 января в 18:16
Эпидемия гриппа накрыла Южный Урал
За неделю слегли более 37 000 человек.17 января в 18:12
Доллар пробил минимум с лета 2015 года
Опустившись ниже 59 рублей.17 января в 18:05
Курганскому "палачу" продлили арест на 2 месяца
До 18 марта.
Главные новости
- 17 января в 19:28Компанию Новикова признали банкротом
- 17 января в 18:26Гаффнер попросил у суда денег на жизнь
- 17 января в 16:45На беременную екатеринбурженку с сыном рухнула глыба льда
- 17 января в 16:40Чекистов в екатеринбургское УМВД привел след из клуба "Храбр"
- 17 января в 15:05Эпидпорог по гриппу в Екатеринбурге превышен вдвое
Аналитика
Маршрутовредительство
Екатеринбург поделят на районы-резервации?
Спонсоры разочарований
В ЕР закончились деньги и кадры.
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.