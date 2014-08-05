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Артемовские школьники рискуют жизнью в развалюхах17 января в 16:28

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Где уже погиб молодой мужчина.

Артемовские школьники могут оказаться погребенными заживо, играя в опасных развалюхах на Дзержинского.

Как сообщил "Уралинформбюро" местный житель Максим Демашин, деревянные строения давно расселили, но до сих пор не снесли. В них постоянно играют дети. Бараки могут посыпаться в любой момент и завалить школьников.

Тем более, что один несчастный случай в трущобах уже был. Несколько лет назад там погиб молодой мужчина, у которого осталась беременная жена.

В администрации ГО "Уралинформбюро" пояснили, что проблема не решается из-за нехватки средств. Какая сумма необходима на снос, там пояснить не смогли, сославшись на отсутствие сметной документации.

Между тем местные жители уже согласны разобрать бараки на дрова.

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