Где уже погиб молодой мужчина.

Артемовские школьники могут оказаться погребенными заживо, играя в опасных развалюхах на Дзержинского.

Как сообщил "Уралинформбюро" местный житель Максим Демашин, деревянные строения давно расселили, но до сих пор не снесли. В них постоянно играют дети. Бараки могут посыпаться в любой момент и завалить школьников.

Тем более, что один несчастный случай в трущобах уже был. Несколько лет назад там погиб молодой мужчина, у которого осталась беременная жена.

В администрации ГО "Уралинформбюро" пояснили, что проблема не решается из-за нехватки средств. Какая сумма необходима на снос, там пояснить не смогли, сославшись на отсутствие сметной документации.

Между тем местные жители уже согласны разобрать бараки на дрова.