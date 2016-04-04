Южный и Средний Урал возглавили антилидеров экологического рейтинга17 января в 18:36
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Дело швах.
Экологический рейтинг регионов России в 2016 году замыкают Челябинская и Свердловская области. Они разместились на 85 и 84 строчках "чарта", составленного Общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль", передает "Уралинформбюро".
Курганская область скатилась с 72 на 77 место, тоже оказавшись в десятке антилидеров.
Экологический топ-10 с большим отрывом от всех возглавила Тамбовская область. На втором месте - Республика Алтай, на третьем - Алтайский край. Второй год подряд в число субъектов РФ с наиболее благоприятной экологической обстановкой входит Тюменская область (девятое место против десятого годом ранее).
Наибольшим взлетом отметился Пермский край, поднявшийся с 28 на 18 место. "В первую очередь, это произошло благодаря тому, что серьёзных негативных экологических событий в регионе за год не наблюдалось", - отмечают аналитики.
Ямало-Ненецкий автономный округ занимает 32 место (-1), а Ханты-Мансийский - 71(+5).
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