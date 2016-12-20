Доноры крови живут дольше17 января в 16:48
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С новыми силами.
В Скандинавии обнародованы результаты научного исследования о донорах. Они живут дольше и обладают завидным здоровьем, пишет журнал Transfusion. В организме доноров происходит постоянное обновление крови, что сохраняет молодость. Но для благотворного эффекта необходимо сдавать кровь регулярно.
Ранее считалось, что донорство наносит вред организму из-за появляющегося дефицита железа. Заключения ученых медики пока не прокомментировали. Между тем в Средневековье кровопускание считалось одним из лучших способов лечения множества болезней, передает "Уралинформбюро".
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