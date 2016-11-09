Челябинская семья по ошибке похоронила чужую бабушку17 января в 16:09
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Напутали в морге.
В Челябинске работники морга перепутали тела двух пенсионерок. Родственники одной из них заметили подмену, а близкие второй так и похоронили чужую бабушку, сообщают местные СМИ.
Родные 78-летней Лидии Кошелевой пришли проститься с пенсионеркой 13 января 2017 года и не узнали старушку. Позже выяснилось, что сотрудники морга перепутали записи в книге регистрации и вместо нее доставили в зал 91-летнюю Стефаниду Новикову, родственники которой в свою очередь получили тело Кошелевой. Однако последних во внешнем виде усопшей ничего не смутило, и они похоронили ее на Преображенском кладбище.
На днях была проведена эксгумация. В ближайшее время Лидию Кошелеву перезахоронят на Градском кладбище, а Стефаниду Новикову – на Преображенском, передает "Уралинформбюро".
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