Запрет на усыновление признан незаконным.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным запрет гражданам США усыновлять детей из России. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда, передает "Уралинформбюро".

Заявителями по делу стали 45 американцев, которые обратились в ЕСПЧ с жалобами на то, что им отказали в усыновлении во время оформления необходимых документов. В 22 заявлениях было указано, что они успели познакомиться с сиротами и наладить отношения с ними. Поэтому новый российский закон вмешался в частную жизнь семьи. Кроме того, запрет на усыновление они посчитали дискриминацией по национальному признаку.

ЕСПЧ поддержал требования в части дискриминации, так как начатые процедуры усыновления были прекращены.

По каждой из жалоб присуждена компенсация в размере 3 тысяч долларов. Также Россия обязана покрыть издержки заявителей в размере 600 долларов.

В Министерстве юстиции РФ заявили о намерении обжаловать решение ЕСЧП.

Закон о запрете усыновления, вступивший в силу с 1 января 2013 года, получил название "закона Димы Яковлева" в память о годовалом мальчике Дмитрии, погибшем в американской семье в 2008 году, спустя три месяца после усыновления. Приемный отец оставил двухлетнего малыша на целый день в закрытой машине на солнцепеке. Однако суд мужчину оправдал.