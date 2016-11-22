Скорым разрешат идти на таран17 января в 17:05
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Чтобы успеть к больным.
В России машинам скорой помощи могут разрешить таранить автомобили. Речь идет о машинах, припаркованных на пути следования неотложки или намерено перекрывшим ей проезд. Соответствующую инициативу сейчас обсуждает Минздрав РФ с общественностью и сообществом пациентов, пишет ТАСС.
Как отметила замминистра Татьяна Яковлева, при принятии решения придется сильно менять законодательство, передает "Уралинформбюро".
Активное обсуждение вопроса началось после трагедии в Петропавловске-Камчатском, где 21-летний молодой человек скончался из-за нерасторопности медиков. Врачам помешала машина, перекрывшая проезд. Ее водитель вел себя агрессивно и не хотел уступать дорогу. По словам Татьяны Яковлевой, такое поведение можно сравнить с умышленным убийством.
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