За неделю слегли более 37 000 человек.

В Челябинской области с 9 по 15 января грипп и ОРВИ подхватили более 37 000 жителей. Уровень заболеваемости вырос на 97%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Эпидемический порог превышен в 31 муниципальном образовании региона в среднем на 54%, в южноуральской столице - на 32%. В Челябинске зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболеваний.

Еще до Нового года в области был объявлен карантин в медицинских и социальных организациях.

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