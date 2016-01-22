Эпидемия гриппа накрыла Южный Урал17 января в 18:16
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За неделю слегли более 37 000 человек.
В Челябинской области с 9 по 15 января грипп и ОРВИ подхватили более 37 000 жителей. Уровень заболеваемости вырос на 97%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.
Эпидемический порог превышен в 31 муниципальном образовании региона в среднем на 54%, в южноуральской столице - на 32%. В Челябинске зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболеваний.
Еще до Нового года в области был объявлен карантин в медицинских и социальных организациях.
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