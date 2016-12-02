Абсолютно здоровый.

В Незалежной на свет появился младенец от двух матерей и одного отца. Врачи клиники репродуктивной медицины "Надежда" применили новейшую технологию, разработанную в Великобритании.

После оплодотворения естественным способом в материнской яйцеклетке образовались два ядра, которые изъяли и поместили в лишенную ядра яйцеклетку донора. Затем клетку вернули в материнский организм, пояснил журналистам директор клиники Валерий Зукин. После чего беременность протекала без осложнений, а ребенок появился на свет естественным путем. Накануне новорожденную девочку вместе с мамой выписали.

Благодаря необычному зачатию ребенку не передалось генетическое заболевание от матери, передает "Уралинформбюро".