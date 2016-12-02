×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Украине появился на свет ребенок от трех родителейСегодня в 10:15

  • Текст

Абсолютно здоровый.

В Незалежной на свет появился младенец от двух матерей и одного отца. Врачи клиники репродуктивной медицины "Надежда" применили новейшую технологию, разработанную в Великобритании.

После оплодотворения естественным способом в материнской яйцеклетке образовались два ядра, которые изъяли и поместили в лишенную ядра яйцеклетку донора. Затем клетку вернули в материнский организм, пояснил журналистам директор клиники Валерий Зукин. После чего беременность протекала без осложнений, а ребенок появился на свет естественным путем. Накануне новорожденную девочку вместе с мамой выписали.

Благодаря необычному зачатию ребенку не передалось генетическое заболевание от матери, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Маршрут народного гнева

Маршрут народного гнева

На карте Екатеринбурга.

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus