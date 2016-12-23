В Екатеринбурге первоклассница гуляла ночью по ЭльмашуСегодня в 09:50
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Девочка не могла попасть домой.
В ночь на 18 января 2017 года 7-летняя екатеринбурженка в течение двух часов в одиночку гуляла по Эльмашу.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, девочка перепутала ночь с утром и отправилась в школу. Учебное заведение оказалось закрыто, а попасть обратно домой первоклассница не смогла - дверь в подъезд была заперта. Мать ребенка находилась на работе, а бабушка и дедушка спали.
Ребенка спасло то, что ее заметил проезжающий мимо автомобилист. Он отогрел девочку в машине и передал полицейским. Позже за ней приехал отец.
По данному факту проводится проверка.
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