Красное вино перед сном стройнитСегодня в 10:06
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Людей и мышей.
Употребление красного вина перед сном способствует похудению, пришли к выводу американские ученые.
Исследования параллельно проводились в Гарвардском и Вашингтонском университетах. В Гарварде в течение 13 лет наблюдали за 20 000 женщин. Выяснилось, что дамы, умеренно употребляющие вино, имеют меньший вес в сравнении с трезвенницами.
В Вашингтоне изучали мышей. Одним подмешивали в пищу экстракт ресвератрола, содержащийся в красном вине, другие обходились без добавки. В первом случае грызуны худели или сохраняли вес в норме. Во втором – имели больше шансов располнеть.
Как оказалось, ресвератрол способствует образованию так называемых "коричневых" жировых клеток, которые в отличие от белого жира способствуют похудению, передает "Уралинформбюро".
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