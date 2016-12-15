Топ-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:13
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По версии "Уралинформбюро".
1. United States of Russia
Самым ярким событием уходящей недели по праву можно назвать инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа, намеченную на вечер 20 января. Скандалы вокруг "избранного Россией" нового главы Штатов не утихают - вмешательство Путина видят во всем. Не стал исключением и фейерверк над монументом Вашингтона после речи Трампа. Вместо аббревиатуры USA в небе из-за ветра вспыхнуло нечто похожее на USR. Американцы во всю обсуждают в соцсетях, что "русские хакнули салют", а буквы расшифровывают не иначе, как United States of Russia.
2. Раскол Антарктиды
Такого накала страстей в Америке не выдержал даже "ледяной" материк и дал трещину. Щель длиной около 40-километров продолжает расширяться. В связи с этим научно-исследовательскую станцию Halley VI планируется переселить на 23 километра от опасного места.
3. Карусель по-фински
Круговерть, творящаяся на планете, видимо, мало интересует рядовых финнов. Один из них занят гораздо более интересным делом - устройством ледяной карусели для своей семьи. Мужчина выпилил во льду озера большой круг и установил на нем лодочный мотор. Радости домашних, а особенно детей, нет предела.
4. Красота по-русски
Для тех, у кого еще не закружилась голова, - русский народный танец. Девушки в сарафанах и кокошниках с подсветкой водят хороводы под фольклорную песню.
5. Все взаимосвязано
Студия Pixar "призналась", что все ее картины связаны друг с другом. В ролике на официальной странице "Истории игрушек" собраны все моменты, когда герой одного анимационного фильма появляется в другом в виде "пасхального яйца" - незаметного второстепенного персонажа, игрушки, рисунка или изображения на стене.
Первым о том, что все мультфильмы Pixar связаны, еще в 2013 году выдвинул блогер Джон Негрони. Он уверен, что все картины складываются в одну историю - от "Храброй сердцем" до "Корпорации монстров".
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