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Деревьям - крышка: тюменцы "превратят" мусор в зеленьСегодня в 11:59

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На пользу себе и городу.

21 января 2017 года в Тюмени в четвертый раз пройдет сбор пластиковых крышек. Ставший популярным флешмоб - идея экодвижения "Зеленый хоровод", передает "Уралинформбюро".

Задача горожан - насобирать максимально возможное количество крышек от различных напитков и принести их организаторам акции. По итогам взвешивания будут определены победители в личном и групповом зачетах, которые получат сертификаты на занятия в школе йоги.

Собранный пластик отправят на переработку, а на вырученные от сдачи вторсырья средства будут куплены семена для проекта "Деревья городу".

Стоит отметить, что "Зеленый хоровод" также призывает тюменцев собирать бумагу, стекло и батарейки.

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