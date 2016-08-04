На пользу себе и городу.

21 января 2017 года в Тюмени в четвертый раз пройдет сбор пластиковых крышек. Ставший популярным флешмоб - идея экодвижения "Зеленый хоровод", передает "Уралинформбюро".

Задача горожан - насобирать максимально возможное количество крышек от различных напитков и принести их организаторам акции. По итогам взвешивания будут определены победители в личном и групповом зачетах, которые получат сертификаты на занятия в школе йоги.

Собранный пластик отправят на переработку, а на вырученные от сдачи вторсырья средства будут куплены семена для проекта "Деревья городу".

Стоит отметить, что "Зеленый хоровод" также призывает тюменцев собирать бумагу, стекло и батарейки.