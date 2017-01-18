Из-за нехватки средств.

В Тюмени приостановили строительство Восточного обхода. Это связано с потерей определенной суммы из доходов регионального бюджета, заявил журналистам губернатор области Владимир Якушев.

"По нашей оценке, сумма, которая выпала из доходов области, позволила бы в течение двух лет завершить Объездную дорогу вокруг Тюмени", - прокомментировал он. Причина потерь не поясняется.

Стоит добавить, что на данный момент готово 35 километров трассы. Необходимо достроить чуть более 10 километров, передает "Уралинформююро".