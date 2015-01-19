Таиланд вернул себе миллионного россиянинаСегодня в 11:03
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Число туристов из РФ выросло на 23%.
Впервые с 2014 года количество российских туристов, посещающих Таиланд, превысило миллион человек. В 2016 году в страну приехало 1 089 992 россиянина - на 23% больше, чем в предыдущем году. Соответствующие данные приводит Министерство туризма и спорта Таиланда.
Больше всего гостей прибыло из Китая – 8,6 миллиона человек. На втором месте Малайзия, из которой приехало 3,5 миллиона визитеров. Также Таиланд принял почти по 1,5 миллиона туристов из Южной Кореи и Японии, передает "Уралинформбюро".
Россия по этому показателю находится на седьмом месте среди стран мира и на первом среди стран Европы.
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