Число туристов из РФ выросло на 23%.

Впервые с 2014 года количество российских туристов, посещающих Таиланд, превысило миллион человек. В 2016 году в страну приехало 1 089 992 россиянина - на 23% больше, чем в предыдущем году. Соответствующие данные приводит Министерство туризма и спорта Таиланда.

Больше всего гостей прибыло из Китая – 8,6 миллиона человек. На втором месте Малайзия, из которой приехало 3,5 миллиона визитеров. Также Таиланд принял почти по 1,5 миллиона туристов из Южной Кореи и Японии, передает "Уралинформбюро".

Россия по этому показателю находится на седьмом месте среди стран мира и на первом среди стран Европы.