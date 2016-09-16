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Аэропорт Кольцово вырвался из туманного пленаСегодня в 11:52

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Задержанные самолеты ждут своей очереди.

Екатеринбургский аэропорт Кольцово начал принимать и отправлять самолеты. Работа воздушной гавани была парализована с ночи из-за сильного тумана. Было задержано несколько десятков рейсов. Вылет лайнеров в Хельсинки и Москву и вовсе был отменен.

Небо над воздушной гаванью прояснилось к 9 утра. Около 8.50 в Екатеринбурге приземлился самолет из Загреба. В 9 утра из Кольцово отправилось сразу три рейса – в Салехард, Новый Уренгой и Ханты-Мансийск, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что больше всего не повезло пассажирам рейса Бангкок - Екатеринбург. Сначала из-за того, что беременной пассажирке стало плохо, самолет сел в Перми. Затем судно отправили в Челябинск. Прибытие борта в уральскую столицу ждут в 14.30 вместо 19.10 17 января. Таким образом, задержка может превысить 20 часов.

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