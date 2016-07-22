×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


15-летний екатеринбуржец мечтает научиться ходитьСегодня в 12:24

  • Текст

На лечение нужно 340 тысяч рублей.

15-летний екатеринбуржец Кирилл Павловских, страдающий ДЦП, мечтает научиться самостоятельно ходить. Для этого ему необходимо дорогостоящее лечение, но у мамы, воспитывающей сына в одиночку, нет возможности оплатить курс.

Когда Кирилл родился, сердце ребенка не билось, врачам удалось запустить его только через 8 минут. В год мальчику поставили диагноз детский церебральный паралич. Каждый из множества курсов лечения и реабилитации давал улучшения, однако двигательные нарушения сохраняются.

Кирилл и его мама Ольга надеются, что долгожданный результат появится после лечения в Евпаторийском центральном детском клиническом санатории Минобороны России (Республика Крым), имеющем почти вековую практику работы с пациентами с ДЦП. Всего мальчику назначено 6 курсов, один из них уже пройден. На второй юного екатеринбуржца ждут до конца февраля. Для оплаты лечения и социально-транспортных расходов необходимо 341 278 рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Свердловском отделении Российского детского фонда, сама Ольга Павловских больна раком и дважды в год бесплатно проходит лечение в онкоцентре. Мечта женщины, которой врачи пообещали еще 10-15 лет жизни, - успеть поставить сына на ноги.

Желающие помочь маленькой, но стойкой семье Павловских могут перечислить средства по следующим реквизитам:

Банк получателя: Уральский банк ПАО "Сбербанк России"
К/С 30101810500000000674
Р/СЧ № 40817810816542741372
БИК 046577674
ИНН 7707083893
КПП 667102008
Получатель: филиал ПАО Сбербанк России — Свердловское отделение №7003/0445
В назначении платежа: На лицевой счет № 40817810816542741372 Павловских Ольга Юрьевна "Благотворительная помощь на лечение Павловских Кирилла".

Для зачисления на карту Сбербанка № карты: 5469 1600 1239 4859.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Маршрут народного гнева

Маршрут народного гнева

На карте Екатеринбурга.

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus