На лечение нужно 340 тысяч рублей.

15-летний екатеринбуржец Кирилл Павловских, страдающий ДЦП, мечтает научиться самостоятельно ходить. Для этого ему необходимо дорогостоящее лечение, но у мамы, воспитывающей сына в одиночку, нет возможности оплатить курс.

Когда Кирилл родился, сердце ребенка не билось, врачам удалось запустить его только через 8 минут. В год мальчику поставили диагноз детский церебральный паралич. Каждый из множества курсов лечения и реабилитации давал улучшения, однако двигательные нарушения сохраняются.

Кирилл и его мама Ольга надеются, что долгожданный результат появится после лечения в Евпаторийском центральном детском клиническом санатории Минобороны России (Республика Крым), имеющем почти вековую практику работы с пациентами с ДЦП. Всего мальчику назначено 6 курсов, один из них уже пройден. На второй юного екатеринбуржца ждут до конца февраля. Для оплаты лечения и социально-транспортных расходов необходимо 341 278 рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Свердловском отделении Российского детского фонда, сама Ольга Павловских больна раком и дважды в год бесплатно проходит лечение в онкоцентре. Мечта женщины, которой врачи пообещали еще 10-15 лет жизни, - успеть поставить сына на ноги.

Желающие помочь маленькой, но стойкой семье Павловских могут перечислить средства по следующим реквизитам:

Банк получателя: Уральский банк ПАО "Сбербанк России"

К/С 30101810500000000674

Р/СЧ № 40817810816542741372

БИК 046577674

ИНН 7707083893

КПП 667102008

Получатель: филиал ПАО Сбербанк России — Свердловское отделение №7003/0445

В назначении платежа: На лицевой счет № 40817810816542741372 Павловских Ольга Юрьевна "Благотворительная помощь на лечение Павловских Кирилла".

Для зачисления на карту Сбербанка № карты: 5469 1600 1239 4859.