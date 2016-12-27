Грипп и ОРВИ взяли Югру в осадуСегодня в 12:34
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Объявлена эпидемия.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Югре разрослась до эпидемии.
С 9 по 16 января 2017 года инфекцию подхватили 10 707 жителей округа, госпитализированы 339 человек. Эпидемиологический порог превышен на 22,7%. Грипп лабораторно подтвержден в 169 случаях, в основном это вирус А(Н3N2) - 86,3%.
Самый высокий уровень заболеваемости в Сургуте, Югорске, Урае и Пыть-Яхе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.
В Югре введен комплекс противоэпидемических мероприятий. В случае значительного подъема заболеваемости органам местного самоуправления рекомендовано вводить внеочередные каникулы для школьников.
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