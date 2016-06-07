За своевременную оплату коммунальных услуг через интернет.

Ирина Осалихина из Кургана стала одиннадцатым победителем акции "Онлайн-плательщик", организованной Энергосбытовой компанией "Восток" и Единым расчетным центром "Прогресс".

Ирина Игоревна рассказала, что уже давно и всегда вовремя оплачивает коммунальные услуги через интернет и очень рада, что ее ответственность энергетики поощрили таким полезным подарком, как аэрогриль. Он стал для нее лучшим новогодним сюрпризом.

Акция "Онлайн-плательщик" среди клиентов Энергосбытовой компании "Восток" и Единого расчетного центра "Прогресс" из числа физлиц стартовала 1 апреля минувшего года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Энергосбыта - филиала ЭК "Восток", она проводится для поощрения добросовестных клиентов, укрепления платежной дисциплины и привлечения внимания населения к преимуществу онлайн-сервисов, предоставляемых Энергосбытовой компанией "Восток" в Личном кабинете.

Участники акции — жители Кургана и области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа, своевременно оплачивают коммунальные услуги и ежемесячно передают показания приборов учета через Личный кабинет на сайте Энергосбытовой компании "Восток".

С начала акции на территории Курганской области счастливыми обладателями призов стали 11 клиентов, им были вручены ноутбуки, мультиварки и аэрогрили.

Акция продлится до 1 марта 2017 года.

Стоит добавить, что аналогичная акция проводится также в Сургуте и Тюменской области.

Подробно об условиях можно узнать на сайте vostok-electra.ru.