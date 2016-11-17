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Уральцы оказались в шкуре "ежиков в тумане"Сегодня в 14:28

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Смог "просочился" в Сеть.

Города Среднего и Южного Урала окутал густой едкий смог. Морозный туман у водоемов усиливает негативный эффект. Задыхаются жители Екатеринбурга, Челябинска, Сатки, Карабаша, Троицка, Коркино и Магнитогорска. Они делятся общей бедой в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

"Над городом второй день висит смог, к вечеру горизонт еще чернее, как вам дышится, дорогие мои?" - вопрошает жительница уральской столицы.

"Ужас((( говорят с Коркинского разреза", - обмениваются предположениями копейчане.

"Не забываем на улицу выходить в респираторах", - предупреждают магнитороцы, делясь фото "ежиков в тумане".

Не забываем на улицу выходить в респираторах. Удачного дня, берегите здоровье.

Фото опубликовано Окно На Город (@oknonagorod) Янв 17 2017 в 8:38 PST

#туманище #туман #смог #магнитогорск #магнитка #мгн #magnitka #mgn

Фото опубликовано Elena (@lenusy95) Янв 17 2017 в 1:52 PST

Тем временем доведенные до отчаяния челябинцы собирают подписи под петицией на имя президента РФ Владимира Путина. Ее поддержали почти 9 тысяч человек.

Беспомощность. Вот, что я чувствую, когда в очередной раз вижу такие посты в ленте моих родных и близких из Челябинска и Копейска. Головокружение, головные боли, тошнота и удушье. Мои родители, родители Ильи, семья моей сестры, мои подруги и их семьи, мои крестные дети - все вынуждены С ЭТИМ ВОТ жить. Выживать, не побоюсь этого пафосного слова. Не у всех есть средства и перспективы для переезда, я уже молчу про моральную готовность к такому шагу. У молодежи тоже есть родители и близкие в Че, бросить их?.. у старшего поколения корни вросли так глубоко в эти адреса, номера автобусов и названия магазинов, где они покупают хлеб десятилетиями, что переезд - все равно, что полет на Луну. Как это возможно?.. Опорный край ДЕРЖАВЫ. Слова-то какие.. бесполезные, получается, и пустые.. на сайте change.org есть несколько петиций, направленных против такой ситуации. Письмо президенту РФ В.В.Путину. Насколько это эффективная мера? Не знаю. Но прошу всех, кто прочитает этот мой пост, потратить 5 минут своего времени и подписать эту петицию #россия #челябинск #смог #гок #металлургическийзавод #цинковыйзавод #помогите #крикдуши #годэкологиивроссии

Фото опубликовано Наталья🎧Полежайкина (@natasha_polezha) Янв 17 2017 в 2:08 PST

Ранее по теме:
Уральские города окутал смог

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