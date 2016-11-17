Смог "просочился" в Сеть.

Города Среднего и Южного Урала окутал густой едкий смог. Морозный туман у водоемов усиливает негативный эффект. Задыхаются жители Екатеринбурга, Челябинска, Сатки, Карабаша, Троицка, Коркино и Магнитогорска. Они делятся общей бедой в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

"Над городом второй день висит смог, к вечеру горизонт еще чернее, как вам дышится, дорогие мои?" - вопрошает жительница уральской столицы.

Доброе утро! Над городом второй день висит смог, к вечеру горизонт еще чернее, как вам дышится дорогие мои?😥#екб#екатеринбург #смог #дашытьнечем #хочувдеревню Фото опубликовано Мария Макурина (@mariya_makurina) Янв 17 2017 в 9:46 PST

"Ужас((( говорят с Коркинского разреза", - обмениваются предположениями копейчане.

🌫🌫🌫 Что то в последние дни редко утро доброе 😞 Сколько будут нас ещё травить 😳 #смог#челябинск#суровыйурал#смогнадчелябинском#копейск Фото опубликовано Ekaterina Shmidt (@shmidtkaterina_) Янв 17 2017 в 9:20 PST

"Не забываем на улицу выходить в респираторах", - предупреждают магнитороцы, делясь фото "ежиков в тумане".

Не забываем на улицу выходить в респираторах. Удачного дня, берегите здоровье. Фото опубликовано Окно На Город (@oknonagorod) Янв 17 2017 в 8:38 PST

Тем временем доведенные до отчаяния челябинцы собирают подписи под петицией на имя президента РФ Владимира Путина. Ее поддержали почти 9 тысяч человек.

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