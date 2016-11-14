Ее телефон выключен.

В Челябинске пропала 14-летняя Анна Карелина. Информацию о девушке распространяют в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

В 16.30 16 января 2017 года она вышла из дома на Литовской на прогулку и не вернулась. Телефон девушки оказался выключен. Ее поисками занимаются волонтеры.

По словам знакомых, ранее школьница проживала в Уренгое, там она тоже уходила из дома.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. Была одета в черный пуховик до колен. Также на ней была черная шапка со стразами и белым помпоном и черные ботинки с белым мехом.