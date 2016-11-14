В Челябинске третий день ищут 14-летнюю школьницуСегодня в 12:44
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Ее телефон выключен.
В Челябинске пропала 14-летняя Анна Карелина. Информацию о девушке распространяют в соцсетях, передает "Уралинформбюро".
В 16.30 16 января 2017 года она вышла из дома на Литовской на прогулку и не вернулась. Телефон девушки оказался выключен. Ее поисками занимаются волонтеры.
По словам знакомых, ранее школьница проживала в Уренгое, там она тоже уходила из дома.
Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. Была одета в черный пуховик до колен. Также на ней была черная шапка со стразами и белым помпоном и черные ботинки с белым мехом.
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