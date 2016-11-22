А у чиновников все шито-крыто.

Тлеющая свалка на 5 гектарах у поселка Красный под Верхней Пышмой задымила все окрестности. До ближайшего жилья 350 метров, люди запасаются противогазами, детей не выпускают на прогулки.

После шумихи, поднятой в СМИ, опасным объектом заинтересовался городской следственный отдел. Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, проверка началась 18 января.

Полигон твердых бытовых отходов на этом месте работал с 70-х годов и не вызывал беспокойства, пока в 2012 году его не прибрал к рукам новый арендатор - фирма "Благо-С". "Ее владельцы - два отпетых мошенника, известных в Пышме, отец и сын. Пару лет спустя мы начали с ними борьбу и требуем, чтобы свалку закрыли, - рассказала "Уралинформбюро" общественный активист Газиза Скребенькова. - В погоне за наживой эти "хозяева" готовы на все. Они сами поджигают мусор, чтобы освободить площади. По нашим данным, с каждой машины берут не меньше тысячи за въезд. А поток грузовиков огромный. Вопреки запрету, возят сюда фекалии, свиной навоз. Куда мы только ни обращались: к президенту Путину, губернатору, в прокуратуру, к депутатам - остались при своем".

В октябре 2016 года открытый огонь потушили, но внутри мусорной горы очаги остались. Отравлен не только воздух – опасные вещества попадают в почву и грунтовые воды. За нарушения надзорные органы регулярно выписывают штрафы, но воз и ныне там.

Администрация Верхней Пышмы утверждает, что готова расторгнуть договор с арендатором, однако сделать это можно якобы лишь по обоюдному согласию. "Неправда, в договоре есть пункт о расторжении в одностороннем порядке, - возмущается Г.Скребенькова. - Очевидно, мэрии выгодно тянуть время. Интересно, почему "Благо-С" не вкладывает 1,2 миллиарда рублей в рекультивацию свалки, прописанную в договоре? Где растворились деньги?"

Эти и другие вопросы активисты намерены задать на встрече с чиновниками и представителями прокуратуры, которую Свердловское отделение ОНФ организует 19 января в Красном поселке.