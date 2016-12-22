СКР взялся за дело о падении наледи на тюменского подросткаСегодня в 15:39
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У мальчика травма головы.
В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования 14-летнего подростка, на которого упала наледь с крыши. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.
Инцидент произошел в поселке Боровском в ноябре 2016 года. Подросток получил травму головы.
Обслуживанием дома занимается предприятие "ЖКХ п. Боровский". Следователи уже изъяли документацию, относящуюся к делу. Устанавливаются ответственные за своевременную очистку кровли от снега.
За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, виновным грозит штраф до 300 тысяч рублей или два года лишения свободы.
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