×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


СКР взялся за дело о падении наледи на тюменского подросткаСегодня в 15:39

  • Текст

У мальчика травма головы.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования 14-летнего подростка, на которого упала наледь с крыши. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Инцидент произошел в поселке Боровском в ноябре 2016 года. Подросток получил травму головы.

Обслуживанием дома занимается предприятие "ЖКХ п. Боровский". Следователи уже изъяли документацию, относящуюся к делу. Устанавливаются ответственные за своевременную очистку кровли от снега.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, виновным грозит штраф до 300 тысяч рублей или два года лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Маршрут народного гнева

Маршрут народного гнева

На карте Екатеринбурга.

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus