У мальчика травма головы.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования 14-летнего подростка, на которого упала наледь с крыши. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Инцидент произошел в поселке Боровском в ноябре 2016 года. Подросток получил травму головы.

Обслуживанием дома занимается предприятие "ЖКХ п. Боровский". Следователи уже изъяли документацию, относящуюся к делу. Устанавливаются ответственные за своевременную очистку кровли от снега.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, виновным грозит штраф до 300 тысяч рублей или два года лишения свободы.