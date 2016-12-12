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Прокуратура добралась до виновников отравления 10 детей в Урае Сегодня в 16:03

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Которые надышались угарным газом.

В Урае после массового отравления детей угарным газом прокуроры внесли представление директору АО "Шаимгаз", .

Происшествие случилось еще 11 декабря 2016 года в микрорайоне Солнечный в частном доме, оборудованном газовым котлом. Из-за резкого перепада температур в дымовой трубе, не соответствующей требованиям, образовалась наледь. В результате в помещении скопился угарный газ. 10 детей из приемной семьи, проживавшей в этом доме, попали в больницу.

Специалисты АО "Шаимгаз" установили неисправность еще в марте 2016 года, однако, несмотря на это, не прекратили поставку газа. Оборудование было приведено в порядок только после происшествия.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, проверка по данному факту продолжается.

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