Прокуратура добралась до виновников отравления 10 детей в Урае Сегодня в 16:03
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Которые надышались угарным газом.
В Урае после массового отравления детей угарным газом прокуроры внесли представление директору АО "Шаимгаз", .
Происшествие случилось еще 11 декабря 2016 года в микрорайоне Солнечный в частном доме, оборудованном газовым котлом. Из-за резкого перепада температур в дымовой трубе, не соответствующей требованиям, образовалась наледь. В результате в помещении скопился угарный газ. 10 детей из приемной семьи, проживавшей в этом доме, попали в больницу.
Специалисты АО "Шаимгаз" установили неисправность еще в марте 2016 года, однако, несмотря на это, не прекратили поставку газа. Оборудование было приведено в порядок только после происшествия.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, проверка по данному факту продолжается.
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