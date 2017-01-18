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Bosch отзывает в России опасные газовые плитыСегодня в 16:22

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Из-за риска утечки газа.

Компания Bosch в России через "БСХ бытовые приборы" отзывает 4700 газовых плит из-за риска утечки газа. Причиной стала некачественная деталь, используемая для подключения техники к газовым шлангам. При определенных условиях она может треснуть.

Под отзыв попало шесть моделей, которые были в продаже с 2009 по 2015 год - HGG223120E, HGV745250, HSG223020E, HSG223155R, HSV625120R, HSV745020 и HSV745050E.

Владельцам плит необходимо связаться с сервисной компанией для бесплатного ремонта техники, сообщили "Уралинформбюро" в Росстандарте.

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