Из-за риска утечки газа.

Компания Bosch в России через "БСХ бытовые приборы" отзывает 4700 газовых плит из-за риска утечки газа. Причиной стала некачественная деталь, используемая для подключения техники к газовым шлангам. При определенных условиях она может треснуть.

Под отзыв попало шесть моделей, которые были в продаже с 2009 по 2015 год - HGG223120E, HGV745250, HSG223020E, HSG223155R, HSV625120R, HSV745020 и HSV745050E.

Владельцам плит необходимо связаться с сервисной компанией для бесплатного ремонта техники, сообщили "Уралинформбюро" в Росстандарте.