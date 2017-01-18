За полвека работы.

Центральное разведывательное управление США опубликовало в Интернете документы, охватывающие работу ЦРУ с момента его создания в 1947 году до 1990-х годов. Всего стало доступно 12 миллионов страниц, пишет Bloomberg.

В архиве собраны материалы о деятельности ЦРУ в период боевых действий во Вьетнаме и Корее, а также холодной войны. Можно в нем найти и материалы специалистов, занимавшихся изучением НЛО. Кроме того, интересен проект Stargate, в рамках которого управление изучало сверхспособности человека.

Стоит отметить, что ранее документы были доступны только посетителям Национального архива в городе Колледж-парк, передает "Уралинформбюро".