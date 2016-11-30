На публичных слушаниях.

19 января 2017 года в УрГЭУ на публичных слушаниях обсудят сразу 2 строительных проекта, связанных с компанией "Малышева, 73". Екатеринбуржцев попросят одобрить проекты планировки и межевания территории под скандальный торгово-транспортный узел "Золотой" и новый жилой квартал на ЖБИ, передает "Уралинформбюро".

Концепцию нового торгового гиганта на Ботанике Градсовет Екатеринбурга согласовал летом 2016 года. Экспертов смутил лишь внешний вид и название комплекса. Горожане в свою очередь оказались более категоричны и сразу прозвали его "коровьей лепешкой".

На ЖБИ на участке в 54 гектара в границах улиц Высоцкого – Шарташский лесопарк – Егоршинский проезд собираются возвести 208,7 тысячи квадратных метров жилья. В качестве заказчика проекта планировки выступает компания "Активстройгрупп". Однако, как отмечают наблюдатели, эта структура полностью подконтрольна "малышевцам" и они будут иметь непосредственное отношение к стройке.

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