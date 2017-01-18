Из-за тумана.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после массовых задержек рейсов в аэропорту Кольцово в ночь на 18 января. Причиной стал туман, не выпустивший вовремя более 20 рейсов авиакомпаний, в их числе "Ямал", "Победа", "Аэрофлот" и "Россия". Аэропорт начал принимать и отправлять самолеты только в районе 9 утра 18 января.

Ведомство даст оценку соблюдению прав пассажиров, в том числе в сфере обеспечения напитками, питанием и услугами гостиниц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Стоит отметить, что сейчас в терминале "Б" аэропорта работает общественная приемная надзорного ведомства, где каждый пассажир может сообщить о нарушении его прав.

Ранее по теме:

Аэропорт Кольцово вырвался из туманного плена

Туман закрыл воздушные ворота Екатеринбурга