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Прокуратура начала проверку после массовых задержек рейсов в КольцовоСегодня в 15:51

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Из-за тумана.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после массовых задержек рейсов в аэропорту Кольцово в ночь на 18 января. Причиной стал туман, не выпустивший вовремя более 20 рейсов авиакомпаний, в их числе "Ямал", "Победа", "Аэрофлот" и "Россия". Аэропорт начал принимать и отправлять самолеты только в районе 9 утра 18 января.

Ведомство даст оценку соблюдению прав пассажиров, в том числе в сфере обеспечения напитками, питанием и услугами гостиниц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Стоит отметить, что сейчас в терминале "Б" аэропорта работает общественная приемная надзорного ведомства, где каждый пассажир может сообщить о нарушении его прав.

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