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Глас вопиющего в Челябинске: Путин, спаси от смога!Сегодня в 17:32

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Жить невмоготу.

Челябинцы, измученные смогом, массово поддержали воззвание к президенту РФ Владимиру Путину. К обеду 18 января набежало около 9500 подписей, передает "Уралинформбюро".

Как сделать воздух чистым, горожане не уточняют – в конце концов, это дело властей. Лишь констатируют, что "в Челябинске уже невозможно жить… Даже если недолго находиться на улице, или открыть окно для проветривания, то скоро появляется головокружение, тошнота, першение в горле".

"Мы хотим, чтобы наши конституционные права были соблюдены, хотим жить, гулять и дышать без страха за свое здоровье и здоровье своих детей", - выдвигают авторы петиции несбыточные требования.

Южный Урал в 2016 году признан самым загрязненным регионом России (по итогам исследования общественной организации "Зеленый патруль").

Начало 2017-го не предвещает изменений, хоть он и объявлен Годом экологии. Региональное МЧС вновь предупреждает о высокой концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Коркино и других городов области. Жителям советуют носить защитные маски. Но лучше сидеть дома, особенно по утрам, и не шевелиться ("ограничить физическую и двигательную активность"). При этом нужно увлажнять воздух в помещении, чаще принимать душ, есть овощи, фрукты и пить много воды.

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