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За упавший на ребенка забор тюменский медцентр заплатит 30 тысяч18 января в 18:54

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Мальчик хотел поправить ограду.

В Тюмени с Областного лечебно-реабилитационного центра взыскано 30 тысяч рублей в пользу 8-летнего мальчика, на которого упала секция забора. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 25 июня 2016 года, когда школьник решил поправить плохо закрепленную ограду.

Решение о компенсации вынес Центральный райсуд Тюмени.

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