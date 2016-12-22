За упавший на ребенка забор тюменский медцентр заплатит 30 тысяч18 января в 18:54
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Мальчик хотел поправить ограду.
В Тюмени с Областного лечебно-реабилитационного центра взыскано 30 тысяч рублей в пользу 8-летнего мальчика, на которого упала секция забора. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел 25 июня 2016 года, когда школьник решил поправить плохо закрепленную ограду.
Решение о компенсации вынес Центральный райсуд Тюмени.
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