Он понижен до участкового.

Начальник ГИБДД Екатеринбурга подполковник Вячеслав Горев снят с должности. Его понизили до старшего участкового уполномоченного полиции Ирбита. Как пояснил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, приказ был подписан 11 января 2017 года.

В главке объясняют отставку Горева квартирным вопросом. По словам Валерия Горелых, семья экс-начальника до сих пор проживает в Ирбите, тогда как полицейский уже несколько лет работает в столице Урала. "До бесконечности это продолжаться не могло. В итоге он подал рапорт с просьбой перевести его на эту должность в населенной пункт, где проживают его родные и близкие", - сказал Валерий Горелых.

Временно исполнять обязанности главы городской ГИБДД будет Алексей Суслов, занимавший пост замначальника.