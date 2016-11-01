Начальник ГИБДД Екатеринбурга снят с должности Сегодня в 16:53
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Он понижен до участкового.
Начальник ГИБДД Екатеринбурга подполковник Вячеслав Горев снят с должности. Его понизили до старшего участкового уполномоченного полиции Ирбита. Как пояснил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, приказ был подписан 11 января 2017 года.
В главке объясняют отставку Горева квартирным вопросом. По словам Валерия Горелых, семья экс-начальника до сих пор проживает в Ирбите, тогда как полицейский уже несколько лет работает в столице Урала. "До бесконечности это продолжаться не могло. В итоге он подал рапорт с просьбой перевести его на эту должность в населенной пункт, где проживают его родные и близкие", - сказал Валерий Горелых.
Временно исполнять обязанности главы городской ГИБДД будет Алексей Суслов, занимавший пост замначальника.
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