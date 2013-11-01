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Ученые докопались до источника космических сигналов18 января в 19:37

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Из глубин Вселенной.

Профессор астрофизики Бин Чжан из университета Невады выяснил источник "быстрых радиоимпульсов", приходящих из глубин космоса. Речь идет о вспышках активности с гигантским выбросом энергии, длящихся тысячные доли секунды, передает "Уралинформбюро".

Родина шести из 20 зарегистрированных импульсов - карликовая галактика в созвездии Возничего, что в трех миллиардах световых лет от Земли. Первый изученный импульс возник в результате взаимовлияния черной дыры и пульсара, расположенных близко друг к другу. Второй - под воздействием на пульсар гамма-всплеска.

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