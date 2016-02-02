"Гринфлайт" трясет миллиард со своей "дочки"18 января в 17:55
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Потерянный в "Академ Riverside".
ООО "Гринфлайт" требует более 1 миллиарда рублей от своей "дочки" ООО "Промстрой", которое выступало в роли генподрядчика строительства ЖК "Академ Riverside" в Челябинске. Вместе с тем на заседании суда 17 января 2017 года представитель застройщика не смог пояснить, каким образом сформировался этот долг.
Пока удалось лишь найти концы задолженности в несколько десятков миллионов. Как выяснилось, "Промстрой" принял от субподрядчиков работы на 60 миллионов рублей, но "Гринфлайту" передал только на 2,7 миллиона. До 30 января "Промстрой" должен представить суду пояснение. От "Гринфлайта" ждут платежные поручения в полном объеме.
"Гринфлайт" скандально прославился из-за срыва проекта "Академ Riverside" в Челябинске – сроки сдачи домов неоднократно переносились, а весной 2016 года стройка и вовсе встала. Более 4 000 человек, вложившихся в строительство, до сих пор ожидают своих квартир, передает "Уралинформбюро".
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