По следам "Боярышника".

Санврачи продолжают страховать свердловчан от отравлений техническим спиртом. С 28 декабря по 17 января из продажи изъято около 800 литров спиртосодержащих непищевых жидкостей, или 7358 пузырьков. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге нашлось пять предпринимателей, торговавших запрещенным товаром. Отличились также Сысерть, Серов, Краснотурьинск, Первоуральск, Североуральск, Красноуфимск, Каменск-Уральский, Тавда, Карпинск, Невьянск, Ивдель и Ирбит.

Рейды проводятся совместно с полицией. Начались они после трагедии в Иркутской области, когда 77 человек погибли, отведав концентрата для ванн "Боярышник". Торговля спиртосодержащей непищевой продукцией в России приостановлена на 30 дней с 23 декабря.