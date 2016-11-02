В России собираются отменить "закон Димы Яковлева"18 января в 18:30
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Но с оговоркой.
В России готовы отменить "закон Димы Яковлева". Об этом заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, передает "Уралинформбюро".
Однако она подчеркнула, что это произойдет только в том случае, если США предоставят гарантии здоровью юных россиян, усыновленных американцами. По словам Матвиенко, с тех пор, как был введен запрет, от Вашингтона не поступало никаких предложений по изменению ситуации.
Между тем накануне Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 75 тысяч евро гражданам США, которые из-за "закона Димы Яковлева" не смогли завершить начатое усыновление российских детей.
Запрет на усыновление вступил в силу с 1 января 2013 года. Документ получил название "закона Димы Яковлева" в память о годовалом мальчике Дмитрии. Он погиб в американской семье в 2008 году, спустя три месяца после усыновления.
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