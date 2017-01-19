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Антарктида раскалывается на части18 января в 20:00

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Материк "разрезала" трещина в 40 километров.

В Антарктиде образовалась опасная трещина длиной 40 километров, которая продолжает разрастаться. Об этом заявило Антарктическое управление Великобритании, опубликовав в качестве доказательства видео разлома.

Из-за трещины временно закрыта научно-исследовательская станция Halley VI, передает "Уралинформбюро". Ученых и персонал планируется переселить на 23 километра от опасного места.

Пока исследователи не могут назвать точную причину образования "ледяного разрыва". По одной из версий, это могло произойти из-за глобального потепления.

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