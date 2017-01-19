Концепция противоречивая.

Минфин РФ не поддержал антитабачную концепцию Минздрава из-за множества противоречивых идей.

Документ, прописывающие меры противодействия потреблению табака, рассчитан на 2017-2022 годы. В числе прочего предлагается поэтапное повышение ставок акцизов на табак, введение с 2017 года налога в размере 10% на розничную продажу сигарет, в том числе электронных, а с 2018 года - "экологического" налога.

"Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств-членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится", - пояснили "Известиям" свою позицию в Минфине.

Кроме того, Минздрав предлагает увеличить рабочий день для курильщиков и приравнять электронные сигареты к обычными. А в перспективе - и вовсе избавить россиян от вредной привычки, запретив продажу табачных изделий всем, кто родился после 2014 года, передает "Уралинформбюро".