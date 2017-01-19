×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Минфин не подкупили антитабачные идеи МинздраваСегодня в 08:10

  • Текст

Концепция противоречивая.

Минфин РФ не поддержал антитабачную концепцию Минздрава из-за множества противоречивых идей.

Документ, прописывающие меры противодействия потреблению табака, рассчитан на 2017-2022 годы. В числе прочего предлагается поэтапное повышение ставок акцизов на табак, введение с 2017 года налога в размере 10% на розничную продажу сигарет, в том числе электронных, а с 2018 года - "экологического" налога.

"Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств-членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится", - пояснили "Известиям" свою позицию в Минфине.

Кроме того, Минздрав предлагает увеличить рабочий день для курильщиков и приравнять электронные сигареты к обычными. А в перспективе - и вовсе избавить россиян от вредной привычки, запретив продажу табачных изделий всем, кто родился после 2014 года, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

"Брусника" с горчинкой

"Брусника" с горчинкой

Для екатеринбуржцев.

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus