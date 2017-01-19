Проезд по "ЕКарте" для льготников подорожает вдвоеСегодня в 10:15
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Безлимитный.
С 1 февраля в связи с подорожанием проезда в Екатеринбурге вырастет стоимость "ЕКарты". Цены на единые билеты, в зависимости от вида, повысятся на сумму от 35 до 230 для основной массы горожан, от 10 до 574 рублей - для льготников.
Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, стоимость месячного безлимитного электронного проездного на 4 вида транспорта составит 1 000 рублей для школьников (+150 рублей), 1 700 для студентов (+230 рублей), 2 800 - для остальных граждан (+200 рублей). На два вида транспорта – 780 рублей для школьников (+100 рублей) и 2 200 для взрослых (+160 рублей). На один вид транспорта – 650 рублей для школьников (+85 рублей), 1 100 – для студентов (+140 рублей), 1 950 - для остальных граждан (+150 рублей).
Проездной на 60 дней (с лимитом 20 поездок) обойдется екатеринбуржцам в 500 рублей (+35 рублей), 40 поездок - в 980 рублей (+80 рублей), 70 поездок – 1 680 (+180 рублей).
Сильнее всего подорожает безлимитный проездной на месяц для льготников - с 426 до 1000 рублей. При этом для них введен проездной на 40 поездок, который обойдется в 443 рубля. Стоимость "электронного кошелька" подорожает на 10 рублей - до 200 рублей (на 10 поездок).
Региональная энергетическая комиссия приняла решение повысить стоимость проезда с 26 до 28 рублей неделю назад. При этом МОАП и ЕТТУ требовали поднять тарифы до 32 рублей. Екатеринбургский метрополитен считал обоснованной цену в 35 рублей.
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1000 за безлимитный для пенсионеров? ну это чисто запретительная мера.ответить
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