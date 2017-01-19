×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Проезд по "ЕКарте" для льготников подорожает вдвоеСегодня в 10:15

Безлимитный.

С 1 февраля в связи с подорожанием проезда в Екатеринбурге вырастет стоимость "ЕКарты". Цены на единые билеты, в зависимости от вида, повысятся на сумму от 35 до 230 для основной массы горожан, от 10 до 574 рублей - для льготников.

Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, стоимость месячного безлимитного электронного проездного на 4 вида транспорта составит 1 000 рублей для школьников (+150 рублей), 1 700 для студентов (+230 рублей), 2 800 - для остальных граждан (+200 рублей). На два вида транспорта – 780 рублей для школьников (+100 рублей) и 2 200 для взрослых (+160 рублей). На один вид транспорта – 650 рублей для школьников (+85 рублей), 1 100 – для студентов (+140 рублей), 1 950 - для остальных граждан (+150 рублей).

Проездной на 60 дней (с лимитом 20 поездок) обойдется екатеринбуржцам в 500 рублей (+35 рублей), 40 поездок - в 980 рублей (+80 рублей), 70 поездок – 1 680 (+180 рублей).

Сильнее всего подорожает безлимитный проездной на месяц для льготников - с 426 до 1000 рублей. При этом для них введен проездной на 40 поездок, который обойдется в 443 рубля. Стоимость "электронного кошелька" подорожает на 10 рублей - до 200 рублей (на 10 поездок).

Региональная энергетическая комиссия приняла решение повысить стоимость проезда с 26 до 28 рублей неделю назад. При этом МОАП и ЕТТУ требовали поднять тарифы до 32 рублей. Екатеринбургский метрополитен считал обоснованной цену в 35 рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Андрей Сегодня в 14:38

1000 за безлимитный для пенсионеров? ну это чисто запретительная мера.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

"Брусника" с горчинкой

"Брусника" с горчинкой

Для екатеринбуржцев.

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus