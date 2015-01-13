Ученые "потеряли" Тунгусский метеоритСегодня в 12:33
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Даже не найдя.
Российские ученые вновь ищут место падения Тунгусского метеорита. Ранее считалось, что это озеро Чеко в Красноярском крае - оно возникло в кратере, "пробитом" космическим гостем.
Но гипотеза, выдвинутая итальянскими исследователями, не прошла проверку. Новосибирские и красноярские ученые проанализировали отложения на дне Чеко и выяснили, что озеро образовалось как минимум 280 лет назад. А Тунгусская катастрофа произошла 30 июня 1908 года. О выводах экспертов сообщил Экспедиционный центр Русского географического общества, передает "Уралинформбюро".
Следует отметить, что осколки метеорита, взорвавшегося над рекой Подкаменная Тунгуска, до сих пор не найдены.
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