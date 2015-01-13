Даже не найдя.

Российские ученые вновь ищут место падения Тунгусского метеорита. Ранее считалось, что это озеро Чеко в Красноярском крае - оно возникло в кратере, "пробитом" космическим гостем.

Но гипотеза, выдвинутая итальянскими исследователями, не прошла проверку. Новосибирские и красноярские ученые проанализировали отложения на дне Чеко и выяснили, что озеро образовалось как минимум 280 лет назад. А Тунгусская катастрофа произошла 30 июня 1908 года. О выводах экспертов сообщил Экспедиционный центр Русского географического общества, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что осколки метеорита, взорвавшегося над рекой Подкаменная Тунгуска, до сих пор не найдены.