На килограмме серебра.

Оружейники Златоуста приготовили оригинальный подарок Дональду Трампу. На инаугурацию он получит килограммовую серебряную монету со своим изображением на аверсе.

Уникальная коллекция медальных монет, посвященная вступлению в должность 45-го президента США, изготовлена на предприятии "Арт-Грани". В нее входят 25 серебряных, 15 комбинированных (из серебра и золота) и пять золотых изделий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании. Каждому экземпляру серии присваивается уникальный номер. Монету 01 мастера направят новому главе Штатов.