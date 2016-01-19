Крещение сквозь объективСегодня в 14:03
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Из иордани - в соцсети.
19 января весь православный мир празднует Крещение Господне. Везде, где позволяют условия, обустроены специальные проруби - иордани, купели оборудованы в храмах и на святых источниках. Накануне прошел чин водоосвящения, а после него все желающие смогли окунуться в иордани и набрать крещенской воды про запас. В соцсети хлынул поток селфи и видео из проруби, передает "Уралинформбюро".
Вот так прошло водосвятие в Новосибирске.
Погода благоволит желающим принять участие в купаниях - крещенские морозы в этом году оказались не такими уж и трескучими. В Нерюнгри всего минус 28.
Фото: Антон Строителев, "ВКонтакте"
Чуть теплее в Магадане - 24 градуса ниже нуля, но сброшенные у проруби сланцы тут же покрываются льдом.
В Перми, где одну из иорданей сделали на Мотовилихинском пруду, ночью было минус 15.
Фото: Антон Вязков, "ВКонтакте"
Многие екатеринбуржцы поехали на Крещение в Среднеуральский женский монастырь.
Фото: Дмитрий Гордеев, "ВКонтакте"
А свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправился в поселок Исток.
Вместе с родителями участие в обряде принимают и дети.
Фото: Анастасия Хмурович, "ВКонтакте"
После купания в ледяной воде традиционно угощают горячим чаем.
Фото: Николай Антонов, "ВКонтакте"
Многие просто фотографируются на фоне иорданей.
Фото: Татьяна Качаева, "ВКонтакте"
Каждый по-своему определяет свое отношение к купаниям в Крещение. "Для кого-то это просто новомодный бренд, для кого-то моржевание, но есть и те, кто истинно верующий", - пишут пользователи соцсетей.
Наверное что-то в этом есть ! Судьба возвращает меня 19 января в Ленск спустя 2 года ) только в 2015 было -11, а сегодня -28. В прошлый раз омовения не случилось и повторить историю было бы неправильно. Я не первый раз захожу в холодную воду зимой , но в этот день особенно волнительно. Каждый по своему интерпретирует купание 19.01. Для кого-то это просто новомодный бренд , для кого-то моржевание , но есть и те , кто истинно верующий. Для меня это некое перерождение , когда ты становишься чистым и телом и душой , и хочется вершить великие дела и нести добро в мир! P.S. Стала героем местной газеты 🙈 ищите меня на развороте 😜💥😂 #крещение#ленск
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