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Крещение сквозь объективСегодня в 14:03

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Из иордани - в соцсети.

19 января весь православный мир празднует Крещение Господне. Везде, где позволяют условия, обустроены специальные проруби - иордани, купели оборудованы в храмах и на святых источниках. Накануне прошел чин водоосвящения, а после него все желающие смогли окунуться в иордани и набрать крещенской воды про запас. В соцсети хлынул поток селфи и видео из проруби, передает "Уралинформбюро".

Вот так прошло водосвятие в Новосибирске.

#Крещение#сибирь#купаниевпроруби#

Фото опубликовано Евгения (@eugenia__dav) Янв 18 2017 в 7:55 PST

Погода благоволит желающим принять участие в купаниях - крещенские морозы в этом году оказались не такими уж и трескучими. В Нерюнгри всего минус 28.

Фото: Антон Строителев, "ВКонтакте"

Чуть теплее в Магадане - 24 градуса ниже нуля, но сброшенные у проруби сланцы тут же покрываются льдом.

В Перми, где одну из иорданей сделали на Мотовилихинском пруду, ночью было минус 15.

Фото: Антон Вязков, "ВКонтакте"

Многие екатеринбуржцы поехали на Крещение в Среднеуральский женский монастырь.

Фото: Дмитрий Гордеев, "ВКонтакте"

А свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправился в поселок Исток.

С Крещением Вас !!!

Фото опубликовано Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) Янв 19 2017 в 12:22 PST

Вместе с родителями участие в обряде принимают и дети.

Фото: Анастасия Хмурович, "ВКонтакте"

До и после! Бодримся! #крещение#прорубь#сынулямойлюбимый#сынуля#любимыерядом❤️

Фото опубликовано 🚘 Организатор сп !👍 (@lera_sp_khab) Янв 18 2017 в 11:25 PST

После купания в ледяной воде традиционно угощают горячим чаем.

Фото: Николай Антонов, "ВКонтакте"

Многие просто фотографируются на фоне иорданей.

Фото: Татьяна Качаева, "ВКонтакте"

Каждый по-своему определяет свое отношение к купаниям в Крещение. "Для кого-то это просто новомодный бренд, для кого-то моржевание, но есть и те, кто истинно верующий", - пишут пользователи соцсетей.

Наверное что-то в этом есть ! Судьба возвращает меня 19 января в Ленск спустя 2 года ) только в 2015 было -11, а сегодня -28. В прошлый раз омовения не случилось и повторить историю было бы неправильно. Я не первый раз захожу в холодную воду зимой , но в этот день особенно волнительно. Каждый по своему интерпретирует купание 19.01. Для кого-то это просто новомодный бренд , для кого-то моржевание , но есть и те , кто истинно верующий. Для меня это некое перерождение , когда ты становишься чистым и телом и душой , и хочется вершить великие дела и нести добро в мир! P.S. Стала героем местной газеты 🙈 ищите меня на развороте 😜💥😂 #крещение#ленск

Фото опубликовано daleko23 (@daleko23) Янв 18 2017 в 7:55 PST

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