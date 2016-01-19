Из иордани - в соцсети.

19 января весь православный мир празднует Крещение Господне. Везде, где позволяют условия, обустроены специальные проруби - иордани, купели оборудованы в храмах и на святых источниках. Накануне прошел чин водоосвящения, а после него все желающие смогли окунуться в иордани и набрать крещенской воды про запас. В соцсети хлынул поток селфи и видео из проруби, передает "Уралинформбюро".

Вот так прошло водосвятие в Новосибирске.

#Крещение#сибирь#купаниевпроруби# Фото опубликовано Евгения (@eugenia__dav) Янв 18 2017 в 7:55 PST

Погода благоволит желающим принять участие в купаниях - крещенские морозы в этом году оказались не такими уж и трескучими. В Нерюнгри всего минус 28.

Фото: Антон Строителев, "ВКонтакте"

Чуть теплее в Магадане - 24 градуса ниже нуля, но сброшенные у проруби сланцы тут же покрываются льдом.

В Перми, где одну из иорданей сделали на Мотовилихинском пруду, ночью было минус 15.

Фото: Антон Вязков, "ВКонтакте"

Многие екатеринбуржцы поехали на Крещение в Среднеуральский женский монастырь.

Фото: Дмитрий Гордеев, "ВКонтакте"

А свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправился в поселок Исток.

С Крещением Вас !!! Фото опубликовано Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) Янв 19 2017 в 12:22 PST

Вместе с родителями участие в обряде принимают и дети.

Фото: Анастасия Хмурович, "ВКонтакте"

До и после! Бодримся! #крещение#прорубь#сынулямойлюбимый#сынуля#любимыерядом❤️ Фото опубликовано 🚘 Организатор сп !👍 (@lera_sp_khab) Янв 18 2017 в 11:25 PST

После купания в ледяной воде традиционно угощают горячим чаем.

Фото: Николай Антонов, "ВКонтакте"

Многие просто фотографируются на фоне иорданей.

Фото: Татьяна Качаева, "ВКонтакте"

Каждый по-своему определяет свое отношение к купаниям в Крещение. "Для кого-то это просто новомодный бренд, для кого-то моржевание, но есть и те, кто истинно верующий", - пишут пользователи соцсетей.