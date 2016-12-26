Доказано на макаках.

Умеренное голодание благотворно влияет на организм и продлевает жизнь, заверяют американские диетологи. Результаты исследования появились на страницах журнала Nature Communications.

Влияние голодания изучали несколько десятилетий. Подопытными стали макаки. Сокращение калорийности диеты на 30-40% нормализовало работу сердца и снижало риск раковых заболеваний. Приматы жили на 2-4 года дольше, некоторые дотягивали до 40 лет – это в полтора раза больше, чем их средняя продолжительность жизни.

Голодать с детства необязательно. Положительный эффект будет заметен, если умерить рацион во взрослом возрасте, сообщает "Уралинформбюро". Ученые уверены, что результаты исследований на макаках применимы и для людей.