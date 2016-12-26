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Голодовка продлевает жизнь в 1,5 разаСегодня в 11:36

Доказано на макаках.

Умеренное голодание благотворно влияет на организм и продлевает жизнь, заверяют американские диетологи. Результаты исследования появились на страницах журнала Nature Communications.

Влияние голодания изучали несколько десятилетий. Подопытными стали макаки. Сокращение калорийности диеты на 30-40% нормализовало работу сердца и снижало риск раковых заболеваний. Приматы жили на 2-4 года дольше, некоторые дотягивали до 40 лет – это в полтора раза больше, чем их средняя продолжительность жизни.

Голодать с детства необязательно. Положительный эффект будет заметен, если умерить рацион во взрослом возрасте, сообщает "Уралинформбюро". Ученые уверены, что результаты исследований на макаках применимы и для людей.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
хватит врать Сегодня в 12:03

Впаривают голодание для голодных пенсионеров, чтобы не требовали повышения пенсии. Вот те, кто страдает ожирением, пусть и голодают, а голодных кормить надо, а не пудрить им мозги, что голодание это хорошо.

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