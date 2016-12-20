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Призрак кори: симптомы нашли у ребенка в КарпинскеСегодня в 12:53

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Хотя казалось, что вспышка остановлена.

Врачи Карпинской городской больницы поставили предварительный диагноз "корь" маленькому ребенку. Анализы направлены в Екатеринбург, окончательные выводы будут сделаны через несколько дней. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное.

Ранее свердловские санврачи заявляли, что вспышка кори на Среднем Урале ликвидирована. "Вакцинация в регионе не стопроцентная, поэтому риск единичных заболеваний будет существовать всегда. Это касается любого заболевания", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Вспышка кори разразилась в Свердловской области осенью 2016 года. К концу декабря было подтверждено 79 случаев заражения. Люди болели в Екатеринбурге, Ревде, Артемовском и Невьянске. В наступившем году новых подтвержденных диагнозов не было.

Ранее по теме:
Корь отступилась от свердловчан

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