Призрак кори: симптомы нашли у ребенка в КарпинскеСегодня в 12:53
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Хотя казалось, что вспышка остановлена.
Врачи Карпинской городской больницы поставили предварительный диагноз "корь" маленькому ребенку. Анализы направлены в Екатеринбург, окончательные выводы будут сделаны через несколько дней. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное.
Ранее свердловские санврачи заявляли, что вспышка кори на Среднем Урале ликвидирована. "Вакцинация в регионе не стопроцентная, поэтому риск единичных заболеваний будет существовать всегда. Это касается любого заболевания", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.
Вспышка кори разразилась в Свердловской области осенью 2016 года. К концу декабря было подтверждено 79 случаев заражения. Люди болели в Екатеринбурге, Ревде, Артемовском и Невьянске. В наступившем году новых подтвержденных диагнозов не было.
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