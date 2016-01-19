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К иорданям стянулись 30 000 свердловчанСегодня в 12:02

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Две купели "не выдержали".

К утру 19 января места крещенский купаний успели посетить более 30 000 жителей Свердловской области. В Екатеринбурге на озере Шарташ у двух купелей треснул лед. Спасатели оперативно вывели собравшихся на берег и закрыли проруби, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД. Также огорожена несанкционированная купель на Верх-Исетском пруду.

Крещенские купания продолжатся и сегодня. В области - 104 безопасные иордани. Возле них дежурят 1000 сотрудников МЧС и порядка 1200 полицейских.

Ранее по теме:
К купелям приставят 1200 свердловских полицейских

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